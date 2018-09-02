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الأمن العام يضبط 263 قطعة سلاح و392 قضية مخدرات

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:23 م
الأمن العام يضبط 263 قطعة سلاح و392 قضية مخدرات أسلحة نارية _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن عدة حملات أمنية مكبرة على مستوى مديريات الأمن لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .

وأسفرت الحملات الأمنية بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام عن ضبط 263 قطعة سلاح نارى، وضبط 392 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 74402 حكم قضائى متنوع .

وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .


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