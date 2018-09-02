الأمم المتحدة: الحكومات "ليست على الطريق الصحيح" لتحقيق هدف اتفاقية باريس

رويترز

قالت مسؤولة فى الأمم المتحدة اليوم الأحد إن الحكومات ليست على الطريق الصحيح ، لتحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ الموقعة عام 2015 للحد من ارتفاع درجات الحرارة ، بحيث تقتصر الزيادة على ما يقل كثيرا من درجتين مئويتين قبل نهاية القرن.

جاء ذلك قبل محادثات عن التغير المناخى ، تجرى فى العاصمة التايلاندية بانكوك هذا الأسبوع.

وقالت باتريشيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التى تدير محادثات المناخ ، إن القطاعين العام والخاص بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل لتجنب "آثار كارثية".

وحددت اتفاقية باريس للمناخ، التي وقعت عليها نحو 200 دولة في 2015، هدفا للحد من ارتفاع درجات الحرارة "بما يقل كثيرا" عن درجتين مئويتين ، فوق المعدل المعتاد فى مرحلة ما قبل الثورة الصناعية فيما "تتواصل الجهود" لتحقيق هدف أصعب هو 1.5 درجة مئوية.

وقالت إسبينوزا لرويترز عبر الهاتف اليوم الأحد فى بانكوك "المطلوب للكثير من الجزر والكثير من الدول المعرضة بشكل خاص للخطر هو هدف 1.5 درجة مئوية لتجنب آثار كارثية ، وفى الكثير من الحالات الأمر يعنى البقاء لتلك الدول".

وتابعت قائلة "بالتعهدات التى لدينا على الطاولة الآن لسنا على الطريق الصحيح لتحقيق تلك الأهداف".

وأضافت أن الموجة الحارة التى ضربت أوروبا هذا الصيف وحرائق الغابات فى استراليا وظواهر أخرى يجب أن تعطي قوة دفع للمحادثات.

وقالت إن مثل تلك الظواهر "تدلل بوضوح على أن التغير المناخي له تأثير على الحياة اليومية للناس وأعتقد حقا أن هذا سيؤدى لإحساس أقوى بمدى إلحاح الأمر".

وتأتي محادثات بانكوك قبل اجتماع يعقد فى ديسمبر فى كاتوفيتسه فى بولندا التى سيلتقى فيها وزراء للاتفاق على قواعد تطبيق اتفاقية باريس للمناخ.

وحددت الاتفاقية هدفا يقضى بوضع حد لعصر استخدام الوقود الأحفورى هذا القرن لكن نص الاتفاقية لم يوضح تفاصيل تطبيق ذلك.

وقالت إسبينوزا إنها تأمل أن تخرج المحادثات التى ستستمر أسبوعا فى بانكوك فى النهاية بمسودة تمثل أساسا للتفاوض على قواعد تنفيذ الاتفاقية.

وأضافت "من أسباب التعقيد الشديد فى الأمر أننا نتحدث عن الكثير من المجالات المختلفة ، وأحد تلك المجالات هو أن الدول تحتاج إلى التحرك لتقليل انبعاثاتها الضارة".