الأزهر الشريف والشباب والرياضة يطلقان قافلة دعوية وإغاثية لسيناء غداً

كتب لؤى على

يطلق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومسئولى المنظمة العالمية لخريجى الأزهر،غداً بمقر المنظمة، قافلة الأزهر الشريف الدعوية والطبية والإغاثية، إلى شمال سيناء، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة

تتضمن القافلة التى تستمر 7 أيام، بالتعاون بين وزارة الشباب ومنظمة خريجى الأزهر وبيت الزكاة والصدقات المصري ومجمع البحوث الإسلامية، العديد من الأنشطة والفعاليات، وتضم مجموعة من علماء الأزهر الشريف وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية و23 طبيباً من مختلف التخصصات وباحثين من بيت الزكاة المصري.

وتشمل القافلة برنامجاً تدريبياً لـ 75 شاباً وفتاة من أبناء قبائل سيناء، توزيع مساعدات غذائية وكسائية على الأسر الفقيرة بالمحافظة.

وصرح أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن القافلة تأتى انطلاقاً من الدور المجتمعي للأزهر الشريف بمختلف مؤسساته لخدمة أبناء سيناء الحبيبة واستكمالا لدور الأزهر فى رعاية وخدمة أبناء المجتمع.

أضاف"ياسين" أن القافلة تستهدف بث روح التكافل والتراحم ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، انطلاقاً من منهجية الأزهر الشريف، بالتنسيق والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، بهدف ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال الذى يتسم به الدين الإسلامي.