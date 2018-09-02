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الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:35 م
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اشتباكات عنيفة بمعسكر حمزة الليبى على طريق المطار ووادى الربيع فى طرابلس

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:04 م
اشتباكات عنيفة بمعسكر حمزة الليبى على طريق المطار ووادى الربيع فى طرابلس الجيش الليبى
طرابلس (أ ش أ)
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ذكر مصدر أمنى ليبى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بمعسكر حمزة الواقع خلف خزانات النفط على طريق مطار طرابلس، ومنطقة وادى الربيع جنوب العاصمة.

وذكر الموقع الرسمى لبوابة "الوسط الليبية " عن المصدر قوله إن الاشتباكات الجارية بالمعسكر تدور بين اللواء السابع مشاة ومجموعة صلاح بادى التى أعلنت مساء أمس السبت سيطرتها على مطار طرابلس.

وأضاف أن الاشتباكات الجارية لم تعرف حتى الآن أطرافها بسبب تعدد جبهات المواجهة فى مناطق جنوب العاصمة التى تشهد منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة.

 


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