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الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:01 م
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية شمال أفغانستان إلى 12 شخصا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:48 م
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية شمال أفغانستان إلى 12 شخصا تحطم مروحية
مزار شريف (أ ف ب)
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قتل 12 شخصا هم أوكرانيان و 10 جنود أفغان الأحد، بتحطم مروحية للنقل العسكرى تعود الى شركة مولدافية، وفق ما أعلنت السلطات فى مولدافيا.

وكان مسؤول أفغانى قال لفرانس برس، فى حصيلة سابقة أن الحادث أسفر عن 3 قتلى و 7 جرحى وقد وقع فى شمال أفغانستان.

وقالت السلطات المولدافية فى بيان "تم إبلاغ السلطات الجوية المدنية فى مولدافيا إنه فى الثانى من سبتمبر قرابة الساعة الثالثة ت غ، تحطمت مروحية من طراز إم آى 8 تعود إلى شركة فالان أى سى سى بعيد إقلاعها من قاعدة مزار الشريف".

وأفاد المصدر نفسه أن الطائرة كانت تقل 3 أوكرانيين من أفراد الطاقم و11 جنديا أفغانيا، مضيفا "بحسب المعلومات الأولية، قضى اثنان من أفراد الطاقم و 10 ركاب جراء الحادث".

وقال نائب قائد القوات الأفغانية فى شمال البلاد نظير خوده باميرى لوكالة فرانس برس، إن الطائرة تحطمت بسبب "مشكلات فنية" بعيد إقلاعها.

وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد ردمانيش أن الطائرة تعود الى شركة خاصة وقد استأجرتها منها وزارة الدفاع.


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