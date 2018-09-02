اجتماع لمحافظ الجيزة الجديد مع رؤساء الأحياء

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اجتماع لمحافظ الجيزة الجديد مع رؤساء الأحياءالأحد، 02 سبتمبر 2018 12:16 م
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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