اجتماع لمحافظ الجيزة الجديد مع رؤساء الأحياء

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى فى إهتماماته مشيراً أن المواطن ينتظر الكثير لتحسين مستوى الخدمات المقدمة له مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع قائلاً " إللى مش هيقدر يشتغل يمشى " موضحاً أنه على دراية كاملة بكافة مشاكل المحافظة وأنه سيسعى جاهداً على تحقيق أمال وطموحات المواطن الجيزاوى .

وحدد المحافظ خلال لقاءه الأول مع رؤساء الأحياء والمدن مبادئه فى العمل بالانضباط والالتزام والشفافية مطالباً رؤساء الأحياء والمدن بتطبيق القانون دون خوف أو تردد قائلاً " متخافوش وأنا فى ضهركم ".

وقال محافظ الجيزة، إن ملفات مياه الشرب والنظافة ومخالفات المبانى ومواجهة الإشغالات تأتى على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية.

وشدد المحافظ أنه لا تهاون فى استرداد كل شبر من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها.

وأكد أنه لابد من إيجاد حلول غير تقليدية لمشكلة الباعة الجائلين وتوفير أسواق حضارية لهم .