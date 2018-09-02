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ابنة ماكين حولت جنازته من نعى للسيناتور الراحل إلى هجوم على ترامب

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:21 م
ابنة ماكين حولت جنازته من نعى للسيناتور الراحل إلى هجوم على ترامب ميجان ماكين
كتبت ريم عبد الحميد
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اهتمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بالانتقادات الضمنية التى وجهتها ميجان ماكين للرئيس دونالد ترامب، وذلك خلال جنازة والدها السيناتور جون ماكين التى أقيمت أمس السبت فى واشنطن بحضور ثلاثة رؤساء أمريكيين سابقين، وغياب ترامب.

وأشارت الصحيفة، إلى إن ميجان حولت نعيها لوالدها إلى شجب شديد لخصمه السياسى الرئيس ترامب.

وقالت ميجان فى كلمة ألقتها أمام 3 آلاف من الحاضرين لجنازة والدها فى الكاتدرائية الوطنية بواشنطن، إن أمريكا التى ينتمى إليها جون ماكين ليست بحاجة لأن تكون عظيمة مرة أخرى، لأن أمريكا كانت دوما عظيمة، فى سخرية من شعار حملة ترامب، والتى أثارت موجة تصفيق غير عادية.

وأضافت الصحيفة، أن هذه كانت لحظة حاسمة على مدار أربعة أيام من الفعاليات العامة لتكريم السيناتور الجمهورى الراحل عن ولاية أريزونا، بطل حرب فيتنام والمرشح الرئاسى الجمهورى لعام 2008، الذى واجه على مدار ثلاث سنوات ترامب وكان واحدا من أشد خصومه.

وردد الرئيسان السابقان باراك أوباما وجورج دبليو بوش، اللذين سحقا طموح ماكين الرئاسى، نفس مشاعر ميجان ماركل لكن بشكل أكثر سياسية فى حفل التأبين، حيث أثنيا على الصحافة الحرة، فى الوقت الذى يؤكد فيه ترامب أن الإعلام هو عدو الشعب.

إلا أن ميجان أشارت فى كلمتها إلى أن النزاع السياسى لعائلتها مع ترامب لم ينتهى بخسارة والدها لمعركته مع مرض سرطان المخ بعد صراع دام 13 شهرا، وقالت: "نحن نرثى وفاة العظمة الأمريكية، الشىء الحقيقى، ليس هذا الخطاب الرخيص من رجال لن يقتربوا أبدا من التضحية التى قدمحا عن طيب خاطر، ولا انتهازية هؤلاء الذين عاشوا حياة الراحة والامتياز".


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