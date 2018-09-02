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"ائتلاف الوطنية" العراقى: اجتماعنا مع قيادة الديمقراطى الكردستانى كان إيجابيا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:00 ص
"ائتلاف الوطنية" العراقى: اجتماعنا مع قيادة الديمقراطى الكردستانى كان إيجابيا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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أعلن ائتلاف الوطنية العراقى، اليوم السبت، أن اجتماعه مع قيادة الحزب الديمقراطى الكردستانى كان "إيجابيا وأن وجهات النظر متطابقة"، فيما أكد أنه "سيواصل مساعيه" لأجل الوصول لتوافق حقيقى ضمن الفضاء الوطنى.

وقال الائتلاف فى بيان صحفى أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "وفد ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوى، أختتم زيارته إلى أربيل، اليوم السبت، بعد أن التقى وفد الحزب الديمقراطى الكردستانى بزعامة مسعود البارزانى".

وأضاف الائتلاف، أن "الاجتماع بحث تطورات الأوضاع على الساحة السياسية والحوارات الجارية للوصول إلى برنامج سياسى واقتصادى شامل متفق عليه يضع حدا للأزمات القائمة، موضحا أن الاجتماع أكد ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة شراكة وطنية يتم التوافق على برنامجها عبر حوار وطنى تشترك فيه جميع الأطراف وتنتج عنه خارطة طريق واضحة.

وتابع البيان، أن قيادة الائتلاف أكدت أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية للغاية وأن وجهات النظر كانت متطابقة حول الملفات التى تم بحثها"، مؤكدا أنه "سيواصل مساعيه لأجل الوصول لتوافق حقيقى ضمن الفضاء الوطنى".

وكان زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوى برفقة سليم الجبورى وصالح المطلك وصلوا، ظهر اليوم السبت، إلى أربيل للقاء زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود البارزانى والتفاهم معه بشأن تشكيل الحكومة.

 

 


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