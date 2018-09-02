إغلاق عدد من مطاعم ماكدونالدز فى فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية

كتبت فاطمة شوقى

أغلقت ماكدونالدز عددا من مطاعمها فى فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التى تمر بها البلاد، ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" الارجنتينة فإن أركوس دورادوس، مدير الشركة التى تدير العلامة التجارية الأمريكية فى فنزويلا أكد أن "الشركة أغلقت مؤخرا عددا محدودا من المطاعم فى البلد الكاريبى، ولكننا نواصل عملنا مع الأسوق".

وأكدت الصحيفة أنه تم إغلاق 7 مطاعم فى فنزويلا، منها فى العاصمة كاراكاس وفى مقاطعات آخرى، فى حين يوجد ما يقرب من 120 مطعما فى فنزويلا.

وأشارت الصحيفة أن فنزويلا تمر بأزمة اقتصادية حادة ، يتجاوز فيها التضخم الـ1000000 %، وفقا لصندوق النقد الدولى، والنقص الحاد فى الغذاء والأدوية، وبدأ الرئيس نيكولاس مادورو تطبيق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بدءا من 20 أغسطس الماضى والتى بدأت مع إطلاق الأوراق النقدية الجديدة التى تطرح خمسة أصفار من العملة المحلية، بالإضافة إلى زيادة الأجور بأكثر من 3.400% ، وعلى الرغم من ذلك فإن المحللين يرون أن هذه التدابير ستزيد من حدة الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأكدت صحيفة الكوميرثيو الأرجنتينية أنه تم إغلاق 7 مطاعم ماكدونالدز فى فنزويلا ، منهم فى العاصمة كاراكاس وفى مقاطعات آخرى، فى حين يوجد ما يقرب من 120 مطعما فى فنزويلا.