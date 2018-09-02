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إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 20 يوما لإصلاح فواصل كوبرى إيتاى البارود

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:31 م
إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 20 يوما لإصلاح فواصل كوبرى إيتاى البارود اصلاحات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، إغلاق طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى جزئيا، لمدة 20 يوما  لإجراء أعمال تطوير وإصلاح 20 فاصلا معدنيا لكوبرى إيتاى البارود بواقع 10 فواصل لكل اتجاه، مع ترك حارات أخرى لحركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال، ليتم استقطاع نصف عرض الاتجاه لتنفيذ الأعمال مع ترك باقى عرض الطريق لتسيير حركة السيارات، على أن يتم البدء فى تنفيذها بالاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة ومع الانتهاء منه يتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر.

وستكون الأعمال بداية من غد الاثنين على أن تستمر تلك الإصلاحات لمدة 20 يوما، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.

 

 


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