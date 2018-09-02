إعلان حالة الطوارئ بالعاصمة الليبية طرابلس وضواحيها

طرابلس (أ ش أ)

أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بليبيا اليوم الأحد، حالة الطوارئ الأمنية فى العاصمة طرابلس وضواحيها، التى تشهد منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات ومليشيات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت أضرارا مادية فادحة فى الممتلكات العامة والخاصة.

وذكر الموقع الرسمى لبوابة "الوسط" الليبية أن المجلس الرئاسى جدد فى بيان، التأكيد على أن ما جرى ويجرى من اعتداءات فى طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عليه، معتبرا أن ذلك "يدخل فى نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسى السلمي، ويشكل إجهاضًا للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار فى البلاد ".

وأوضح أن إعلان حالة الطوارئ الأمنية بالعاصمة طرابلس وضواحيها جاء "لخطورة الوضع الراهن ولدواعى المصلحة العامة" بهدف "حماية وسلامة المدنيين، والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية".