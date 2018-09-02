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الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:32 م
خالد صلاح
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إعادة فتح منفذ رأس جدير الليبى مع تونس بعد إغلاقه ساعات

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:54 م
إعادة فتح منفذ رأس جدير الليبى مع تونس بعد إغلاقه ساعات الجيش الليبى ـ صورة أرشيفية
طرابلس (أ ش أ)
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استأنف العمل بمنفذ رأس جدير البرى الحدودى مع تونس مجددًا بعد إغلاقه ساعات بسبب التوتر الأمنى فى بلدة (بن قردان) داخل الحدود التونسية، وسط أنباء عن تعرض بعض المواطنين الليبيين لاعتداءات من تونسيين عقب فتح المعبر.

وقال مدير المنفذ العميد عبدالسلام العمرانى، وفقا للموقع الرسمى لبوابة الوسط اليوم الأحد، أن حركة الدخول والخروج عادت بشكل طبيعى وانسيابى بالمنفذ سواء من الجانب الليبى أو التونسى بعد سيطرة السلطات التونسية على الأوضاع والتوتر الأمنى فى (بن قردان).. مشيرًا إلى تأمين الطريق للمسافرين القادمين والمغادرين من الجانبين.

وأوضح أن المعبر فتح ظهر يوم أمس السبت، دون قيد أو شرط، وعادت الحركة بشكل طبيعى ولكن نتيجة التوتر الأمنى فى بلدة (بن قردان) الحدودية تم إغلاق المنفذ مساء يوم أمس وتم فتح المنفذ صباح اليوم بعد السيطرة على الوضع من قبل السلطات التونسية.

يذكر أن الإدارة العامة للأمن المركزى الليبى أعلنت أن بعض أهالى منطقة الزكرة بتونس منعوا دخول الليبيين تونس بعد فتح معبر رأس جدير..مشيرة إلى إشعال الإطارات فى الطريق بسبب مرور البضائع من ليبيا إلى تونس والتى أشارت لجنة أزمة الوقودّ والغاز على صفحتها الرسمية إلى تعرض المسافرين الليبيين فى منطقة بن قردان للاعتداء والإهانة وتكسير سياراتهم وأسفر ذلك الحدث عن إعلان السلطات الليبية إغلاق منفذ رأس جدير الحدودى مع تونس.

 


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راس جدير

معبر راس جدير




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