إصابة عامل فى حريق نشب داخل غرفة بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب داخل حجرة بمأوى القبارى بالإسكندرية، حيث أسفر الحريق عن إصابة قاطنها بحروق بمختلف أنحاء الجسم.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مأمورقسم شرطة مينا البصل من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بإحدى الحجرات بمنطقة مأوى القباري دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

بالفحص تبين أن الحجرة محل البلاغ بالطابق الأرضي مساحتها 20 متر تقريباً سكن "م خ ع" 30 سنة عامل، ونشب الحريق نتيجة تسرب غاز من موقد بوتاجاز صغير الحجم ، أدى لإصابة قاطن الغرفة بحروق بمختلف أنحاء الجسم .

تم نقل المصاب للمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج ، وتم إخطار الأدلة الجنائية ، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، و كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة مينا البصل وجاري العرض على النيابة.

وفى سياق آخر تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل إصلاح أجهزة كهربائية - كائن بالعقار شارع محمد صفوت - منطقة كفر عبده ، و إنتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين أن المحل مساحته 2.5 ×8 متر مربع تقريباً ملك "ح ع خ" ونشوب الحريق بالمحل أدي لإحتراق بعض محتوياته دون حدوث إصابات ، وبسؤال نجل مالك المحل / م ح ع 28 سنة حاصل علي بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية مقيم بذات العنوان أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح الخاصة بالمحل ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق.

كما شهدت منطقة المنشية وسط الإسكندرية حادث سقوط جزء من شرفة عقار قديم فى حرم الطريق العام من عقار مأهول بالسكان مما سبب حالة من الذعر لدى المواطنين .

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مامور قسم شرطة المنشية من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من شرفة شقة بالعقار شارع الجداوى دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

بالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 85 متر مربع تقريباً " بناء قديم " مكون من سبعة طوابق بكل طابق شقه "مأهول بالسكان " وسقوط جزء من سور شرفة شقه الطابق الأخير بالطريق العام دون حدوث إصابات ، و تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب لاتخاذ اللازم ، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة ، و تحرر المحضر إداري قسم شرطة المنشية وجارى العرض علي النيابة.