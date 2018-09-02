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إسبانيا: على واشنطن أن تعيد النظر بقرارها قطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:59 م
إسبانيا: على واشنطن أن تعيد النظر بقرارها قطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين رئيس الحكومة الاسبانية
كتبت: إنجى مجدى
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أعلنت الحكومة الأسبانية – اليوم الأحد- رفضها للقرار الخطير الذى اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بقطع مساهمتها فى تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأوسط (أونروا)، كما طلبت بأن يتم إعادة النظر فى هذا القرار آخذة فى الإعتبار الأزمة الإنسانية الخطيرة التى يمكن أن تنتج عنه.

كما أعربت الحكومة الإسبانية عن رفضها الاتهامات التى وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد وكالة الأنروا، حيث وصفتها بأنها وكالة فاسدة وتفتقر إلى الكفاءة .

وطبقا لبيان وزارة الخارجية والتعاون الأسبانية فإنه على العكس من ذلك فإن وكالة الأنروا وخلال 60 عاما تقريبا منذ نشأتها وفى ظروف صعبة للغاية استطاعت بإخلاص شديد أن تسهم فى تقديم الدعم العاجل والمساعدة المجتمعية لجموع اللاجئين الفلسطينيين .

وإن أسبانيا تؤكد أن الموقف التمويلى الصعب الذى سينتج عن قرار إدارة الرئيس ترامب سيهدد بشكل خطير استمرار برامج ضرورية فى مجالات الصحة والتعليم والتغذية التى يستفيد منها بشكل مباشر اللاجئون الفلسطينيين فى الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى التأثيرات الخطيرة لهذا القرار على المساعدات والحماية الإنسانية وأيضا إيقاف الخدمات الرئيسية لحوالى ثلاثة ملايين لاجئ فلسطينى، فإنه يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الاستقرار فى الشرق الأوسط وخاصة فى قطاع غزة.

كما أن حكومة أسبانيا تؤكد إلتزامها الراسخ ومشاركتها فى الجهود التى يقوم بها المانحون الرئيسيون الأوربيون وعلى المستوى الدولى والتى تسعى إلى إيجاد حلول مشتركة لكى تسمح بأن تستمر وكالة الأونروا فى تأدية مهامها بشكل مستمر.


وفى هذا الصدد فإن إسبانيا تعلن تأييدها الكامل وإلتزامها إلى جانب الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء ببذل مزيد من الجهد من أجل معالجة الآثار الناتجة عن القرار الأمريكى الخطير بشأن الأونروا .

 
وهكذا ومن خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية (AECID)  فإن إسبانيا ستقدم فى الأسابيع القادمة مساهمة عاجلة إلى ألاونروا، كما أنها سوف تشارك فى مؤتمر المانحين الذى دعت إليه الأردن خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة والذى سيبدأ نهاية الشهر الحالى.

 


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