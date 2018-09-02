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إزالة 42 مقبرة بقليوب وإحالة 2 للنيابة العامة لوضعهم جثث مجهولة الهوية بها

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:01 م
إزالة 42 مقبرة بقليوب وإحالة 2 للنيابة العامة لوضعهم جثث مجهولة الهوية بها حملة إزالة
القليوبية إبراهيم سالم
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أكدت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مركز ومدينة قليوب، أن القوات التنفيذية بالمركز شنت حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأرض الزراعية، مشيرة إلي أنه تم تنفيذ 42 إزالة لمقابر بنطاق قرية ميت حلفا التابعة لمركز ومدينة قليوب، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان ناىب المحافظ. 

وأضافت رئيس مركز ومدينة قليوب في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحويل اثنين من المواطنين من أصحاب التعديات للنيابة العامة للتحقيق بسبب وضعهم جثث مجهولة الهوية بتلك المقابر، وبسؤالهم لتقديم ما يثبت تبعيتها لهم من شهادة الوفاة وأمر الدفن لم يقدموا أي دليل، وهو ما تسبب في إحالتهم للنيابة للتحقيق. 
 
وتابعت رئيس مركز ومدينة قليوب، أنه يتم العمل علي مواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأرض الزراعية في مهدها تنفيذا لاستراتيجية الدولة في الحفاظ علي الرقعة الزراعية. 
 
 
 

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