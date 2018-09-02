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إزالة 17 حالة تعد على الارض الزراعية بقرية القلزم بشبين القناطر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:00 ص
إزالة 17 حالة تعد على الارض الزراعية بقرية القلزم بشبين القناطر إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، برئاسة محمد الحسينى رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المركز والتى أسفرت عن تنفيذ إزالة لـ 17 حالة تعدى بنطاق قرية القلزم التابعة للوحدة المحلية بطحوريا بشبين القناطر، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم محاف القليوبية الجديد.

وأكد محمد الحسينى رئيس مدينة شبين القناطر فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الحملة جاءت فى إطار سياسة الدولة بالتصدى لمخالفات البناء على الأرض الزراعية والعمل على الإزالة فى مهدها، مشيرا إلى أن الحملة اسفرت عن تنفيذ إزالة لـ 17 حالة تعدى بنطاق قرية القلزم.

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، أن الحملة كانت بإشراف جمال قسيط نائب رئيس المدينة، ومحمود الحصرى مساعد رئيس المدينة، وعبدالهادى موسى رئيس الوحدة المحلية بطحوريا، وقوات شرطة مركز شبين القناطر، ومدير الإزالات بمركز ومدينة شبين القناطر.

 

 

 


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