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إحباط تهريب 434 كيلو حشيش و14 قطعة سلاح نارى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:03 م
إحباط تهريب 434 كيلو حشيش و14 قطعة سلاح نارى مواد مخدرة - أ{شيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسيني
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نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 43 قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 72 متهماً.

وعثر بحوزة المتهمين على 434,850 كيلو جرام  حشيش، و1,100 كيلو هيروين، و 28 جرام أفيون، و500 جرام بانجو، و 80 جرام من مخدر الآيس، و10 أقراص لعقار الكبتاجون المخدر، و14979  أقراص لعقار الترامادول المخدر.

وضطبت أجهزة الأمن 14 قطعة سلاح نارى عبارة عن "طبنجة، 13 بندقية خرطوش"، بالإضافة إلى 363 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.

 


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