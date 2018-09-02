أوكرانيا تعتقل شخصاً بتهمة التآمر لقتل صحفى روسى

كييف (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت، اعتقال شخص بتهمة التآمر فى محاولة اغتيال صحفى روسى.

ونقلت شبكة (فرانس 24) الإخبارية عن رئيس جهاز الأمن الأوكرانى، فاسيل جريتساك، قوله إن محكمة فى العاصمة كييف قضت بسجن بوريس جيرمان، مواطن أوكراني، 4 سنوات ونصف بعدما أدانته بالمساعدة فى التآمر للقيام بمحاولة قتل المعارض الروسى الصحفى أركادى بابشينكو، مضيفاً أن جيرمان أقر بالحادث ووافق على التعاون مع سلطات التحقيق.

وكان بابشينكو قد أثار جدلاً عالمياً - فى مايو الماضى - عن طريق تلفيق أخبار مضللة حول مقتله، وذلك بالتعاون مع السلطات الأوكرانية للكشف عن أشخاص آخرين موالين لروسيا، حيث أعلنت كييف فى الشهر نفسه أن بابشينكو قُتل فى منزله. وفى اليوم التالى لإعلانه هذا، ظهر بابشينكو شخصياً فى مؤتمر صحفى مما أثار معه غضباً بين الصحفيين حول العالم.