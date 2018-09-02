"أوقاف قنا" توزع 5 أطنان من لحوم الأضاحى على المستحقين بالمحافظة

قنا - هند المغربى

أشرف عدد من قيادات مديرية أوقاف قنا، فى مقدمتهم الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد من مفتشى الوزارة، على توزيع كمية من اللحوم المقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على المستحقين ضمن صكوك الأضاحى، والتى بلغت أول دفعة منها 5 أطنان.

وأفاد الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة أوقاف قنا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مديرية أوقاف قنا بدأت اليوم فى توزيع 5 أطنان ضمن صكوك الأضاحى لتوزيعها على المواطنين بمختلف مراكز المحافظة .

وأوضح الطراوى، أنه تم تشكيل لجنة من القيادات بالإدارات الكبرى وتفتيش المديرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد المناطق الأولى بتوزيع لحوم صكوك الأضاحى بمحافظة قنا كدفعة أولى 5 أطنان.

وقامت قيادات المديرية بالإشراف على توزيع اللحوم على المستحقين من أمام المساجد بهذه المناطق، والتى تضم "قرية الكرنك بمركز أبوتشت قرية العركى بمركز فرشوط، وقرى الشرقى والغربى بهجورة بمركز نجع حمادى، وقرية أبو مناع بحرى مركز دشنا ومدينة الوقف ومسجد عبد الرحيم القنائى ومسجد ناصر بمدينة قنا ومدينة قفط وقرية حجازة مدينة قوص ومدينة نقادة " مضيفا أن المحافظة ستتسلم دفعات أخرى لتوزيعها خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك بحضور الشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة والشيخ رضا رئيس المساجد والدكتور عبدالله حارس رئيس قسم الإرشاد بالمديرية، والشيخ عمر مدير المتابعة وخليفة أحمد دياب مدير الإدارة.