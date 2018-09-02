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أوقاف قنا توزع 5 أطنان لحمة ضمن صكوك الأضاحى في 11 منطقة اليوم

الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:00 ص
أوقاف قنا توزع 5 أطنان لحمة ضمن صكوك الأضاحى في 11 منطقة اليوم الشيخ محمد الطراوى
قنا – هند المغربى
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أكد الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة أوقاف قنا في تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع" أن اليوم الأحد تبدأ مديرية أوقاف قنا في توزيع 5 أطنان ضمن صكوك الأضاحى لتوزيعها على المواطنين بمختلف مراكز المحافظة .

وأوضح الطراوى أنه تم تشكيل لجنة من القيادات بالإدارات الكبرى وتفتيش المديرية بالتنسيق ومديرية التضامن الإجتماعى لتحديد المناطق الأولى بتوزيع لحوم صكوك الأضاحي بمحافظة قنا كدفعة أولى 5 أطنان تتم اليوم الأحد من أمام المساجد بهذة المناطق والتي تضم " قرية الكرنك بمركز أبوتشت قرية العركى بمركز فرشوط وقرى الشرقى والغربى بهجورة بمركز نجع حمادى وقرية أبو مناع بحرى مركز دشنا ومدينة الوقف ومسجد عبد الرحيم القنائى ومسجد ناصر بمدينة قنا ومدينة قفط وقرية حجازة مدينة قوص ومدينة نقادة 

و أضاف انه ستتسلم المحافظة دفعات أخرى لتوزيعها خلال الأيام القادمة .

 


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