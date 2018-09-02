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الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:14 م
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قوات الأمن تعثر على جثة شخص بمنطقة عبدالقادر

"أمن الإسكندرية" يضبط لص تخصص فى سرقة المتاجر بمنطقة كرموز

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:14 م
"أمن الإسكندرية" يضبط لص تخصص فى سرقة المتاجر بمنطقة كرموز اللواء محمد الشريف
الإسكندرية – أسماء على بدر
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عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على جثة شخص ملقى بجانب الطريق بمنطقة عبدالقادر غرب الإسكندرية بدون إصابات ظاهرية .

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مامور قسم شرطة أول العامرية  من إدارة شرطة النجدة  بوجود جثة شخص ملقى بجانب طريق المجزر  منطقة زاوية عبد القادر ، وبالإنتقال والفحص  تبين وجود جثة "ز ع م"  35 سنة عاطل مسجى على ظهره بالطريق العام  يرتدي كامل ملابسه  وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية  وعثر بين طيات ملابسه  علي متعلقاته الشخصية و " 70 " قرص مخدر " أبتريل " وسلاح أبيض " سنكى "، وتم إخطار النيابة العامة  وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف " ، و تم إخطار قسم الأدلة الجنائية ، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة ، وتحرر المحضر إداري قسم أول العامرية  وجاري العرض علي النيابة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط لص تخصص فى سرقة المحلات التجارية بأسلوب كسر البابوتم ضبطه واعترف بارتكاب 5 سرقات وأرشد على المسروقات

وتلقى  اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من اللواء مدير ادارة البحث الجنائي معلومات مفادها قيام "ع خ ا" 49 سنة عاطل  مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز  السابق إتهامه فى 50 قضية   "سرقة متجر " بمزاولة نشاطاً إجراميا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المتاجر  بأسلوب كسر الباب .

 وعقب تقنين الإجراءاتتم ضبطه بمواجهته إعترف بإرتكاب عدد " 5 " حادث سرقة ، وبإرشاده  تم ضبط المسروقات عدا المبالغ المالية ، وبعرض المتهم على النيابة العامة  قررت حبسه إحتياطياً علي ذمة التحقيقات.

 

 


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