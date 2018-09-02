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الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:27 م
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أسعار النفط اليوم الأحد 2-9-2018

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:00 م
أسعار النفط اليوم الأحد 2-9-2018 النفط - أرشيفية
كتب : أحمد أبو حجر
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استقرت أسعار النفط اليوم الاحد 2-9-2018، لتسجل لعقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 77.42 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكى الخفيف إلى69.80 دولار للبرميل.
 
 
 

النفط ينخفض مع تجدد المخاوف من حرب تجارية عالمية

 
وسجلت اسعار النفط انخفاض  الجمعة الماضية مع تعرضها لضغوط من تجدد المخاوف من أن حربا تجارية عالمية قد تقوض الطلب على الطاقة، رغم أن عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران وهبوط انتاج الخام فى فنزويلا يكبحان تراجع السوق.
 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهرى يوم الجمعة إن انتاج النفط في الولايات المتحدة في يونيو بلغ 10.674 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.

وقالت أيضا إن صادرات الخام زادت حوالي 200 ألف برميل في يونيو حزيران لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 2.2 مليون برميل يوميا، أو أكثر من ضعفي مستواها قبل عام.

 
 

إنتاج النفط الروسى مستقر فى أغسطس قرب ذروة ما بعد الاتحاد السوفيتى

 
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية يوم الأحد أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.21 مليون برميل يوميا في أغسطس دون تغير يذكر عن يوليو ليبقى مستقرا قرب أعلى مستوياته لما بعد الحقبة السوفيتية مع تخفيف القيود على الإمدادات.
 
وبالأطنان، يكون إنتاج النفط الروسي بلغ 47.41 مليون طن مقارنة مع 47.429 مليون في الشهر السابق.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط عالميون آخرون بقيادة روسيا اتفقوا في يونيو على تخفيف قيود الإنتاج المعمول بها منذ أوائل 2017 والعودة إلى التزامهم الأولي بخفض الإنتاج وذلك مع استقرار الأسعار وتوازن السوق.

ووافقت روسيا في الاتفاق الأصلي على خفض إنتاجها من 11.247 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوياته لما بعد الحقبة السوفيتية والمسجل في أكتوبر 2016، وهو شهر الأساس لاتفاق فيينا العالمي.

وارتفع إنتاج أوبك النفطي الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام مع تعافي إنتاج ليبيا وارتفاع الصادرات من جنوب العراق إلى مستوى قياسي حسبما أظهره مسح لرويترز ورغم هبوط شحنات الخام الإيراني نظرا للعقوبات الأمريكية وهو ما حد من تلك الزيادة.


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