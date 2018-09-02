أسعار النفط اليوم الأحد 2-9-2018

النفط ينخفض مع تجدد المخاوف من حرب تجارية عالمية
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهرى يوم الجمعة إن انتاج النفط في الولايات المتحدة في يونيو بلغ 10.674 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.
وقالت أيضا إن صادرات الخام زادت حوالي 200 ألف برميل في يونيو حزيران لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 2.2 مليون برميل يوميا، أو أكثر من ضعفي مستواها قبل عام.
إنتاج النفط الروسى مستقر فى أغسطس قرب ذروة ما بعد الاتحاد السوفيتى
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط عالميون آخرون بقيادة روسيا اتفقوا في يونيو على تخفيف قيود الإنتاج المعمول بها منذ أوائل 2017 والعودة إلى التزامهم الأولي بخفض الإنتاج وذلك مع استقرار الأسعار وتوازن السوق.
ووافقت روسيا في الاتفاق الأصلي على خفض إنتاجها من 11.247 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوياته لما بعد الحقبة السوفيتية والمسجل في أكتوبر 2016، وهو شهر الأساس لاتفاق فيينا العالمي.
وارتفع إنتاج أوبك النفطي الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام مع تعافي إنتاج ليبيا وارتفاع الصادرات من جنوب العراق إلى مستوى قياسي حسبما أظهره مسح لرويترز ورغم هبوط شحنات الخام الإيراني نظرا للعقوبات الأمريكية وهو ما حد من تلك الزيادة.
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