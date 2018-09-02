أسعار النفط اليوم الأحد 2-9-2018

كتب : أحمد أبو حجر

استقرت أسعار النفط اليوم الاحد 2-9-2018، لتسجل لعقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 77.42 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكى الخفيف إلى69.80 دولار للبرميل.

النفط ينخفض مع تجدد المخاوف من حرب تجارية عالمية

وسجلت اسعار النفط انخفاض الجمعة الماضية مع تعرضها لضغوط من تجدد المخاوف من أن حربا تجارية عالمية قد تقوض الطلب على الطاقة، رغم أن عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران وهبوط انتاج الخام فى فنزويلا يكبحان تراجع السوق.