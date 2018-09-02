أسعار الذهب اليوم الأحد 2-9-2018 فى مصر تزامنا مع إجازة سوق الصاغة

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 2-9-2018 بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة المصري، وتوقف عمليات البيع والشراء، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 606 جنيها للجرام.

وسجل سعر عيار 18 حوالى 519 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 24 حاليا 692 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يبلغ سعره الآن 4888 جنيها للجرام.

وشهد سوق الصاغة نقصا حادا في معروض الذهب، وسجلت أوقية الذهب عالميا حتي الآن سعر 1201 دولار مع توقعات بانخفاض سعرها نتيجة تراجع الطلب على المعدن النفيس عالمياً.

وتشهد مبيعات الذهب محليا تراجعا كبيرا بعد الخروج من إجازة عيد الأضحى المبارك والذى شهد ارتفاعا في الطلب على الذهب لكن هذا الطلب تراجع بصورة كبيرة الآن لنصل لمرحلة شبه ركود تام.

وكانت مبيعات الذهب عيار 21 و 18 سيطرت على عمليات البيع والشراء خلال فترة احتفالات العيد ولا يوجد بيع أو تداول للذهب عيار 24 والأعيرة الأخرى مثل 14 و 12 لعدم وجود طلب عليها.