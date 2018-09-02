أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 2 - 9 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 2-9-2018.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جلوبال تيلكوم القابضة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الأهرام للطباعة والتغليف، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو.

البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 875.929 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 188.8 مليون ورقة مالية بقيمة 669 مليون جنيه عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.38% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.09%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.44%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 18.6 مليون جنيه، 77.5 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 78.5 مليون جنيه، 772 ألف جنيه، 25.2 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 15852 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2581 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 15510 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52% عند مستوى 751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -1 بسعر إغلاق 0.68 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 44.68%

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 48.41 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.26 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.24%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.53%

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 9.42 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.09%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جلوبال تيلكوم القابضة بسعر إغلاق 3.81 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.19%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 5.99 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.11%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 11.67 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.35%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 11.92 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 29.11 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%