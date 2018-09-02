أبو الغيط يطالب بالوقف الفورى للاشتباكات المسلحة فى طرابلس

كتب مصطفى عنبر

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكاره الشديد للتصعيد الخطير فى الوضع الأمنى فى العاصمة الليبية طرابلس، جراء استمرار الاشتباكات المسلحة، التى كانت قد اندلعت في المدينة وضواحيها بين عدد من الميليشيات والتشكيلات المسلحة يوم الاثنين الماضى.

وصرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد على ضرورة الوقف الفورى للأعمال القتالية والامتثال لترتيبات وقف إطلاق النار، والإجراءات التى يقوم بها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لبسط سيطرته على المدينة وتأمين سلامة المدنيين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة مطالبته بالتوصل إلي حل جذري وشامل للتهديد الذي تمثله المليشيات المسلحة على سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي والذي لا يمكن بمعزل عنه استكمال الاستحقاقات السياسية والانتخابية والدستورية التي يتطلع إليها الشعب الليبي وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.