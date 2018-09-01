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5 شاحنات من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى مأرب

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:12 م
5 شاحنات من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى مأرب شاحنات الإغاثة تعبر منفذ الوديعة
إيمان حنا
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عبرت منفذ الوديعة الحدودى 5 شاحنات إغاثية تحمل على متنها 120 طنًا من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في طريقها إلى محافظة مأرب لتوزيعها على النازحين في المحافظة.

وتأتي هذه القافلة، امتدادًا للاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الكريمة للمركز بالوقوف مع الأشقاء في اليمن وتخفيف المعاناة عنهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

وكانت فرق عمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى اليمن قامت بتوزيع عدد من السلال الغذائية على النازحين في موشج والجشة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وبلغ حجم ما تم توزيعه اليوم 16 طنا و280 كيلو جرام من السلال الغذائية والتي يستفيد منها 1320 نازحا، وهى ضمن مشروع توزيع 20 ألف سلة غذائية و14230 كرتون تمر مخصصة للمحافظة.

وكان مركز الملك سلمان قد وزع أمس ما يقرب من 25 طنًا من السلال الغذائية فى عدد من القرى التابعة لمحافظة حجة اليمنية، شملت قرى الجعدة والفايد والدير وبنى فاضل التابعة لمديريتى ميدى وحيران، حيث استفاد من هذه السلال 1980 فرداً.

ويأتى ذلك فى إطار عملية الدعم الإنسانى للشعب اليمنى التى يقوم به التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية وبلغ حجم مساعدات مركز الملك سلمان باليمن حتى الآن 274 مشروعًا.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتى قد دشنت بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسيير قافلة إغاثية مكونة من 14 شاحنة تحمل على متنها 10 آلاف سلة إغاثية متكاملة لسكان محافظة الحديدة، فى إطار المساعدات المقدمة من مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجى لليمن.

 

 


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