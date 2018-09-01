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17 نوفمبر.. النطق بالحكم على الداعشى المتهم بذبح طبيب الساحل

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:03 ص
17 نوفمبر.. النطق بالحكم على الداعشى المتهم بذبح طبيب الساحل المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، حجز محاكمة الداعشى حسن زكريا، المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته لـ 17 نوفمبر للنطق بالحكم.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغاً بتجمع بعض المواطنين، إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربى، وضبط أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض " مطواة " ملوثة بالدماء أثناء هروبه من  العقار.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط  يدعى" حسن . زكريا" 30 سنة، حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية ، وأنه توجه إلى عيادة الدكتور " ثروت . ج " 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة ، عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى ممرضة بالعيادة تدعى" سوزان .ك " 40 سنة بزعم توقيع الكشف الطبى عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولاً وأعقب ذلك استغاثة الطبيب وشاهدته خلال تعديه عليه بسلاح أبيض " مطواة " فأصابة بجروح طعنيه أودت بحياته ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بذات السلاح الأبيض، فأصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالى ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالى من ضبطه .

وكشفت التحقيقات عن انضمام المتهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون واعتناقه أفكار تنظيم داعش الإرهابى.

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

اعدااااااام..ف ميدان عام لهذا الداعشى ..👹👹👹 قتل مع سبق الاصرار والترصد

👹..

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