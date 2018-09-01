12 معلومة عن تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بنظام التعليم الجديد

كتب محمود طه حسين

تدريس العلوم والرياضيات فى المدارس الحكومية حاليًا يتم باللغة العربية وأيضًا باللغة الإنجليزية فى المدارس الرسمية للغات والخاصة للغات، فيما قررت وزارة التربية والتعليم استكمال الطالب لدراسته لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية فى المدارس الحكومية، بدءًا من المرحلة الإعدادية.

"اليوم السابع" يقدم لأولياء الأمور والطلاب 12 معلومة تلخص النظام الجديد:

1ـ الطالب بالمدارس الحكومية يدرس العلوم والرياضيات بالعربى من kg1 حتى السادس الابتدائى.

2ـ خلال المرحلة الابتدائية يؤهل الطالب للدراسة بالإنجليزية فى العلوم والرياضيات.

3ـ يبدأ الطالب بدراسة العلوم والرياضيات بالإنجليزى من المرحلة الإعدادية.

4ـ قرار تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزى على طلاب المدارس الحكومية.

5ـ يتم استثناء المدارس الرسمية للغات والخاصة من هذا النظام .

6ـ جميع المدارس الحكومية العادية سوف تدرس جميع المواد باللغة العربية من "كى جى وان" حتى الصف السادس الابتدائى.

7ـ يدرس الطلاب مواد اللغة الإنجليزية والتربية الدينية ومادة "البى إيه" الخاصة بالأنشطة.

8ـ مدرس واحد سيقوم بتدريس جميع هذه المواد.

9ـ فى النظام التعليمى الجديد لن توجد مواد منفصلة مثل العلوم والرياضيات وانما وحدات متعددة التخصصات.

10ـ يدرس الطالب بجانب العلوم والرياضيات بالإنجليزى فى الإعدادية مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

11ـ طوال 8 سنوات بداية من رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائى سيكون هناك دراسة للغة الإنجليزية بطريقة لها صلة قوية بدراسة العلوم والرياضيات.

12ـ فى مدارس اللغات يدرس الطلاب المواد متجمعة باللغة الإنجليزية.