وكيل "تعليم الأقصر" يناقش العجز لزياردة المعلمين قبل العام الدراسى الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

عقد عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعا لمناقشة العجز والزيادة لمعلمى اللغة العربية مع الموجه العام للغة العربية وموجهى المادة بالإدارات ورؤساء أقسام التعليم الابتدائى ورؤساء أقسام تنسيق الابتدائى، وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة المكلفة بحصر العجز والزيادة وكيفية سد العجز بين الإدارات التعليمية.

وقد وجه عمران فى نهاية الاجتماع بضرورة إعادة التوزيع للمعلمين الزيادة داخل ادارتهم وحل مشكلة المعلمين المنتدبين فى إدارات أخرى بما لا يؤثر على العمليه التعليمية، كما افتتح معرض المدرسة المنتجة فى ختام النشاط الصيفى والمقام بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات وقد سبق إقامة المعرض ورش عمل خلال النشاط الصيف لصناعه الكثير من المنتجات المعروضة بالتعاون مع التوجيهات المختصة.

وأشاد عمران بمستوى المعروضات والأعمال الفنية بالمعرض، كما أكد على دور الأنشطة فى تقدم العملية التعليمية ورقى المجتمع، وجدير بالذكر أن المعرض مفتوح للجمهور حتى نهاية الأسبوع القادم.