وكيل أوقاف قنا: أنهينا 325 خصومة ثأرية.. و1056 زاوية تحت السيطرة

قنا – فريق المحافظات

أكد الشيخ محمد الطراوى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، على أن هناك 1056 زاوية تشرف عليها مديرية الأوقاف بمحافظة قنا بمختلف القرى والنجوع لمراكز المحافظة التسعة منها 900 زاوية أهلية و156 زاوية حكومية من بينها زوايا كبرى تخضع جميعها لإشراف الأوقاف وتم تخصيص إمام وخطيب لها.

وأضاف الطراوى، لـ"اليوم السابع"، أن هناك زيادة فى حصيلة صناديق النذور 10 أضعاف ما كانت عليه خلال 6 أشهر، موضحا أنه يوجد بالمحافظة 6 صناديق للنذور داخل 6 مساجد على مستوى المحافظة 4 منها يتم فتحها مرة سنويا و2 يتم فتحهما شهريا جميعها مؤمنه بكاميرات مراقبة لعدم السماح بالمساس بها.

وكشف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، عن أن لمديرية الأوقاف تقوم بدور كبير فى إنهاء الخصومات الثأرية بمحافظة قنا بالتنسيق والجهات الأمنية ولجان المصالحات، ونجحت فى إنهاء 325 خصومة ثأرية خلال السنوات الماضية وحقن الدماء بين أطراف هذه الخصومات.

وعن الدور التثقيفى أوضح الطراوى، أن محافظة قنا بها عدد كبير من المكتبات العامة التابعة لمديرية الأوقاف تضم مجموعة رائعة ومفيدة من الكتب فى مختلف المجالات الدينية والحياتية والتى تشرف عليها بشكل كامل لتثقيف النشء الجديد والمواطنين ومعرفتهم بالدين الإسلامى السمح لافتا إلى أن عدد المكتبات الخاصة التابعة لمساجد الأوقاف 21 مكتبة، كما أن هناك إشراف كامل من وزارة الأوقاف على جميع المساجد بالمحافظة سواء أهلية أو حكومية وجميعها تم تخصيص إمام وخطيب مسجد أساسى وإحتياطى وهناك 791 مسجدا أهليا و3994 مسجدا حكوميا بمختلف مراكز المحافظة.

ويتم بإعادة تهيئة وفرش المساجد على أعلى مستوى، حيث تم مؤخرا إحلال وتجديد 18 مسجد على نفقة الوزارة، بالإضافة إلى صيانة وترميم 25 مسجدا بالجهود الذاتية و17 مسجد إشهار عام 15 مسجدا إشهار محلى وتهيئة 15 مقرئة، لافتا إلى أنه تم تجهيز 76 مسجدا بمختلف مراكز المحافظة بسجاد بطول 21 ألف 222 مترا بمختلف القرى والنجوع، بالإضافة إلى 1056 زاوية منها 900 زاوية أهلية و156 زاوية حكومية، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من مديرية الأوقاف بمكاتب التحفيظ، حيث تضم المحافظة 17 مكتبا للتحفيظ.

قال الشيخ الطراوى، إن هناك العديد من المدارس المتخصصة والتى تهدف إلى تربية النشء الجديد تربية دينية صحيحة منها 5 مدارس للنشء الجديد يعمل بها متطوعات من السيدات والتى تستهدف المراحل العمرية المختلفة برفقه أمهاتهم وهى مدرسة مسجد محمد إبراهيم عويضة بمدينة قنا ومدرسة مسجد المغربى بمدينة قنا ومدرسة مسجد الوحدة العربية بمدينة قنا ومدرسة مسجد أل مهنى قنا مدينه العمال بمدينة قنا، بالإضافة إلى 5 مدارس علمية تضم مجموعه من أفضل مشايخ الأوقاف من الحاصلين على درجات علمية بدرجة الماجستير والدكتوراه وهى مدرسة مسجد ناصر بمدينة قنا ومدرسة مسجد الوحدة العربية بمدينة قنا ومدرسة مسجد الشيخ مياس بمركز أبو تشت شمال محافظ قنا ومدرسة المسجد الجديد بمدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا ومدرسة مسجد التحرير بمدينة دشنا شمال محافظة قنا.

وكشف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، أن حصيلة صناديق النذور بالمحافظة زادت 10 أضعاف ما كانت عليه خلال 6 أشهر موضحا أنه يوجد بالمحافظة 6 صناديق للنذور داخل 6 مساجد على مستوى المحافظة 4 منها يتم فتحها سنويا و2 يتم فتحهما شهريا ويتم تأمينها بكاميرات مراقبة بتكلفة 12 ألف جنيه، بالجهود الذاتية لحمايتها من السرقة والتجاوزات، ولا توجد صناديق نذور مخالفة لان هناك حملات مستمرة على كافة المساجد سواء الأهلية والحكومية من قبل الإدارات لمختلف مراكز المحافظة وفى حالة ظهور أى مخالفات لصناديق النذور يتم الابلاغ الفورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد الشيخ الطراوى، على أن مديرية أوقاف قنا لها دورا فعالا ومشاركة مستمرة لكافة حملات التوعية الخاصة بالأمر الحياتية التى تهم المواطن كان أخرها تنظيم 15 ندوة بالتنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى تحت عنوان " نقطة مياه تساوى حياة " للحفاظ على مياه الشرب وعدم الإسراف فيها.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، إنه تم توزيع صكوك أضاحى على مستوى المحافظة بمبلغ 87 ألف جنيها تم تورديها بالكامل لخزينة الوزارة، كما تم استلام 7250 من جلود الأضاحى بالتنسيق والجهات المعنية المختصة.