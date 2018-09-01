وسائل الإعلام الصينية تبرز المحادثات الموسعة للرئيس السيسى مع نظيره الصينى

بكين (أ ش أ)

أبرزت وسائل الإعلام الصينية المحادثات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، مع نظيره الصينى "شى جين بينج" خلال زيارته الحالية لبكين لعقد محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين، والمشاركة فى قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين أفريقيا (فوكاك) المقررة يومى 3 و4 سبتمبر.

وذكرت قناة (سى جى تى إن) الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية –فى تقرير لها حول قمة فوكاك- أن الرئيس الصينى "شى جين بينج" عقد محادثات موسعة مع الرئيس السيسى قبل انطلاق فعاليات القمة، حيث اتفق الرئيسان على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من أجل تنمية أكبر فى العصر الجديد.

وأضافت القناة الصينية أن الرئيسين اتفقا كذلك على أهمية ربط ومواءمة مبادرة "الحزام والطريق" التى اقترحها الرئيس الصينى برؤية مصر التنموية 2030.

من جهتها، أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن الرئيس الصينى أكد للرئيس السيسى الأهمية الكبيرة التى يوليها لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، خاصة وأن مصر ممثلة للدول العربية وأفريقيا والدول الإسلامية والدول النامية الكبرى والاقتصاديات الناشئة، ولها نفوذ متزايد فى الشؤون الدولية والإقليمية.

ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس السيسى -من جانبه- أكد إيمان مصر الراسخ بأن مبادرة "الحزام والطريق" ستخلق فرصا هائلة للتعاون الثنائى وكذلك التعاون الدولى والإقليمي، وأن مصر باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقى فى دورته القادمة ستواصل دعم المبادرة والمشاركة فيها، مع تعزيز التعاون بين أفريقيا والصين.

وحول مواقف الصين من قضايا الشرق الأوسط، قالت الوكالة إن الرئيس السيسى أشاد بموقف الصين العادل من قضايا المنطقة، وأنه أبدى استعداده لتعزيز التنسيق مع الصين فى المجالات متعددة الأطراف.



























