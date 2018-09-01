وزير المالية: نستهدف تخفيض الدين فى الموازنة 20/21 لـ80%

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العام المالى 18/19، تحاول الوزارة أن تكون إيرادات الدولة تكفى المصروفات، مضيفا أن " للأسف الشديد بنستلف علشان نسدد أعباء الديون، والرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى لموضوع الديون أولوية، وذلك عن طريق وضع استراتيجية لتخفيض الدين والسيطرة عليها".

وأضاف وزير المالية خلال حواره للتليفزيون المصرى، أن الوزارة تستهدف فى الموازنة لعام 20/21 تخفيض الدين العام إلى 80%، ولكن الرئيس وجهة بسرعة نزول الدين فى أسرع من هذا وذلك لصالح البلاد ومستقبلها.