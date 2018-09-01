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وزير الخارجية الأمريكى: يجب الحفاظ على سيادة العراق خلال هذا الوقت الحرج

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:13 م
وزير الخارجية الأمريكى: يجب الحفاظ على سيادة العراق خلال هذا الوقت الحرج وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
واشنطن (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم السبت، دعم الولايات المتحدة للجهود التى يبذلها العراق لتشكيل حكومة "تستجيب لتطلعات الشعب العراقى"، وذلك فى اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء حيدر العبادى ونائب الرئيس إياد علاوى.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت فى بيان أورده راديو سوا الأمريكى أن بومبيو أكد للعبادى على أهمية الحفاظ على سيادة العراق خلال هذا الوقت الحرج".

وفى اتصال مع علاوى ناقش وزير الخارجية الأمريكى التطورات السياسية فى العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد، مشدد على أن تشكيل حكومة جديدة هى "عملية سيادية عراقية يجب أن تمضى وفقا للجدول الزمنى الدستورى وأن تعكس إرادة الناخبين العراقيين".

ومن المرتقب أن ينعقد البرلمان العراقى الجديد فى الثالث من الشهر الجارى بعد انتخابات تشريعية جرت فى (12 مايو 2018)، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

 


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