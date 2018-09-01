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وزير الخارجية الأمريكى يؤكد دعم بلاده لعراق قوى ومستقر ومزدهر

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:47 م
وزير الخارجية الأمريكى يؤكد دعم بلاده لعراق قوى ومستقر ومزدهر مايك بومبيو
كتب : أحمد جمعة
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تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية مايك بومبيو.

 

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى إنه جرى خلال الاتصال مناقشة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية ووحدة واستقرار العراق وسيادته وسلامة اراضيه.

 

كما تمت مناقشة تنسيق الجهود من أجل القضاء على ما تبقى من وجود داعش داخل الأراضى السورية قرب الحدود العراقية.

 

وجدد وزير الخارجية الأمريكى دعم بلاده لعراق قوي ومستقر ومزدهر كما في اتفاقية الإطار الاستراتيجى بين البلدين.

 

 


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