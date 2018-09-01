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وزير الاتصالات يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:25 م
وزير الاتصالات يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد
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أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة عصام محمد الصغير محمد نصر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
 
ويضم مجلس إدارة البريد عضوية كل من إسلام يوسف عبد السميع حسن قنديل رئيس قطاع تطوير وتطبيق النظم بهيئة البريد، سامح محمود محمد أبو السعود رئيس محور الشئون التجارية بهيئة البريد، خالد إمام يوسف إسماعيل رئيس محور الشئون المالية بهيئة البريد، وهم من أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة، كما ضمت عضوية مجلس إدارة البريد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وضم أيضا من ذوى الخبرة كلا من المهندس محمد يحيى محمد محب زكى من خبراء الهندسة الاستشارية وقطاع التشييد فى مصر، حسين فايق صلاح صبور، مدحت مصطفى مدنى، خالد سرى محمود حسين صيام، رامى أحمد عادل محمد أبو النجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى لقطاع الأسواق.
 
ونهال كمال حسين خبيرة مصرفية، طه محمود خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "BDO" محاسبون، الدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عصام الدين محمد الوكيل عضو مجلس الإدارة المنتدب سابقا المصرف العربى الدولى، عبده إبراهيم عبده القشاوى بكالوريوس فى الاقتصاد – جامعة أمريكية، وممثل النقابة العامة للبريد.
 
                                 
 

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