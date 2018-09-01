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نيابة الإسكندرية تجدد حبس مختطف الطائرة المصرية بقبرص 15 يوما

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:54 م
نيابة الإسكندرية تجدد حبس مختطف الطائرة المصرية بقبرص 15 يوما سيف الدين مصطفى
أ ش أ
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قررت نيابة العامرية ثان تجديد حبس مختطف الطائرة المصرية بقبرص 15 يوما على ذمة التحقيقات وإحالة ملف القضية لنيابة أمن الدولة العليا، وترحيل المتهم سيف الدين مصطفى إلى سجن برج العرب.

وتعود أحداث القضية رقم 4170 إلى عام 2016 حينما قام سيف الدين مصطفى بعملية خطف طائرة الركاب المتجهة من مطار برج العرب الدولى إلى القاهرة وإجبار قائدها للتوجه بالطائرة إلى قبرص حيث هبطت فى مطار لارنكا، وهدد طاقم الطائرة بارتدائه حزاما ناسفا إلا أنه كان وهميا بغرض إجبار طاقم الطائرة على تنفيذ تعليماته.

وكانت الطائرة تحمل 55 راكبا فى رحلة طيران داخلى من برج العرب إلى القاهرة وتم فقدان الاتصال بالطائرة بعد فترة قليلة من إقلاعها واعترف خاطف الطائرة للسلطات القبرصية بأنه فعل ذلك للم شمل أسرته القبرصية بعد غياب 24 عاما، فيما تقدمت النيابة العامة المصرية بطلب استلام المتهم ومحاكمته فى مصر، وصدر حكم من المحكمة العليا القبرصية بالموافقة على طلب تسليمه وتوجهت على الفور بعثة أمنية من إدارة شرطة الإنتربول المصرى واستلام المتهم والعودة به للقاهرة.

وقد أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانيا رسميا أعلن فيه نجاح الإجراءات القانونية التى قامت بها النيابة العامة لتسليم المتهم المصرى والتوجه به إلى جنايات العامرية ثان قبل أن يتحول ملف القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا.

 


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