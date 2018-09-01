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نظر محاكمة 66 متهما بتنظيم خلية داعش الصعيد

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:00 ص
نظر محاكمة 66 متهما بتنظيم خلية داعش الصعيد محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى محاكمة 66 متهمًا، منهم 44 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد".

 

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

 

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 

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محكمة جنايات الجيزة

محاكمة 66 متهمًا

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