نائب محافظ القاهرة يكشف أهم توصيات الرئيس السيسى له عقب حلف اليمين

كشف اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، عن توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى له فور تعيينه نائبا لمحافظ القاهرة، مشيرا إلى أنه شدد على تقديم أفضل الخدمات للمواطن مع مصارحته بإمكانيات الدولة، وأنه سيتم العمل على حل مشكلة الباعة الجائلين والإشغالات.
وأوضح نائب المحافظ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم طرح حلول غير تقليدية لحل مشاكل المواطنين، موضحا أنه سيتم التعامل معهم بشكل مباشر، وفتح كل وسائل الاتصال معهم، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو سيظل من أهم ملفات المنطقة الغربية، وسيتم العمل على استكمال أعمال التطوير.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة