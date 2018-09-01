نائب محافظ القاهرة يكشف أهم توصيات الرئيس السيسى له عقب حلف اليمين

ماجد تمراز

كشف اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، عن توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى له فور تعيينه نائبا لمحافظ القاهرة، مشيرا إلى أنه شدد على تقديم أفضل الخدمات للمواطن مع مصارحته بإمكانيات الدولة، وأنه سيتم العمل على حل مشكلة الباعة الجائلين والإشغالات.