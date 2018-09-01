موجز 6.. افتتاح معارض "كلنا واحد" لمستلزمات المدارس بتخفيضات 50%

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إطلاق وزارة الداخلية لمبادرة "كلنا واحد" لمستلزمات المدارس فى جميع المحافظات بتخفيضات بلغت 50%.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

"رسالة الأمن لا تنحصر فى مكافحة الجريمة.. وإنما تمتد لأبعد من ذلك وصولاً لاحترام قيم حقوق الإنسان ومد يد العون للبسطاء"، شعار طبقته وزارة الداخلية على أرض الواقع.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العاصمة الصينية بكين، حيث استقبله الرئيس الصيني "شي جين بينج" بمقر قاعة الشعب الكبرى، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرار علي قانون رقم 180 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

قالت إليسا باريزى نائبة الرئيس التنفيذى لوكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن رفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مرتبط بالإصلاحات الحكومية وزخمها، والتى تركت أثراً إيجابيا على الحساب الجارى وحسنت الوضع المالى للبلاد.

قررت نيابة العامرية ثان تجديد حبس مختطف الطائرة المصرية بقبرص 15 يوما على ذمة التحقيقات وإحالة ملف القضية لنيابة أمن الدولة العليا، وترحيل المتهم سيف الدين مصطفى إلى سجن برج العرب.

أقام الرئيس الصيني "شي جين بينج" مأدبة عشاء على تكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد الموافق له.

أكد عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تنمية الريف المصرى الجديد"، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن الشركة تفتح باب التعاقد ابتداءً من غد الاثنين بنظام حق الانتفاع على قطع من أراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 100 ألف فدان، بمنطقتى غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا، وذلك فى أول تطبيق لآليات هذا النظام الجديد لتخصيص أراضى المشروع، والذى يقر بإمكانية التقدم لاستغلال الأراضى بحق الانتفاع لمدد تصل لـ25 سنة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كنترولات الثانوية العامة تواصل استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الثانى.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ المرافق، والأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد اجتماعا مع رؤساء شركات المقاولات المنفذة للمشروعات المختلفة، لدفع وتيرة الأعمال.

أناب فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، د. عباس شومان وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشعبة العلوم الإسلامية، والشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين للعام الدراسي 2017/2018.

شُيّع، اليوم السبت، جثمان الاقتصادى البارز والمفكر المصرى سمير أمين فى مقبرة بإحدى ضواحى باريس، بحضور وفد من السفارة المصرية وعدد من الشخصيات العامة والسياسية الفرنسية والأجنبية.

افادت مصادر عسكرية وكالة فرانس برس السبت ، ان جماعة بوكو حرام قتلت 30 جنديا على الاقل الخميس فى هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا.

أكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الأمن وافق على حضور 40 ألف مشجع فى مباراة مصر والنيجر، وأن جميع الترتيبات لإقامة المباراة السبت المقبل باستاد برج العرب ضمن تصفيات الأمم الأفريقية تسير وفق الخطة الموضوعة، بإشراف مباشر من المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، والذى أعطى تعليمات صريحة لجميع المسئولين بالاتحاد بضرورة تنفيذ الترتيبات وفق اللوائح المنظمة بدقة.

ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة العقود المشروطة التى تم توقيعها مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين، لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات ومحطة ضخ وتخزين بقدرة 2400 ميجا وات، بإجمالى استثمارات تصل إلى 8 مليارات و700 مليون دولار.

مصر "تحارب الفساد"، لم تكن تلك العبارة التى أعلنت عنها القيادة السياسية فى عام 2014 خلال الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، مجرد شعار، وإنما كان سهما نافذا أطلقته أجهزة الدولة على "رأس الفساد"، تمثلت فى الضربات الموجعة والحملات التى قادها اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق بعد توليه منصبه فى أبريل 2015، ضد جرائم العدوان على المال العام والرشوة والاختلاس.

تزامنا مع بداية شهر سبتمبر تشهد مختلف الأنحاء بمحافظات الجمهورية استقرار فى الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بمعدل درجة واحدة لتتراوح معدلاتها بالعاصمة بين 36 و 37 درجة، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة التى تستمر حتى مع بداية سبتمبر هى السبب فى الشعور بحرارة الجو.

يهل علينا خلال أيام قليلة شهر محرم، والذى يعد بداية العام الهجرى الجديد 1440، وهو أول شهور السنة الهجرية ومن الأشهر الحرم، وسمى المحرم لأن العرب كان يحرمون القتال فيه .

حقق نادى ليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، فوزاً غالياً على ليستر سيتى بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

توجه المحافظون الجدد إلى مقرات المحافظات لاستلام مهام عملهم، صباح اليوم السبت، حيث استقبل العاملون بديوان عام محافظة بنى سويف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف الجديد، بالزغاريد والفرحة الكبيرة فى اللحظات الأولى لقدومه الديوان العام، حيث كان فى استقباله اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، ومديرو عموم الإدارات، وبعض الموظفين والعمال بالديوان.

أوشك مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على الانتهاء من عمليات تنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المختلفة، حيث يتبقى أمام مكتب التنسيق يومين فقط على الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة والمتخلفون عن المراحل السابقة من التنسيق.