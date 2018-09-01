موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات وبضائع

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم السبت 5 سفن.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة ومغادرة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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