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موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات وبضائع

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:47 م
موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات وبضائع ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم السبت 5 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة ومغادرة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين  ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 


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