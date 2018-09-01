مندوب السعودية بالأمم المتحدة : المملكة تشجع الحوار دائما لحل الأزمة اليمنية

نيويورك (أ ش أ)

أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي اليوم السبت، أن المملكة تشجع دائما على الحوار للتوصل إلى حل سلمي في اليمن.

وقال المعلمي في تصريحات لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت، "إن موقف المملكة من مفاوضات جنيف المرتقبة هو تشجيع الحديث والحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي في اليمن".

وتابع قائلا "نحن نؤمن بالحوار، ونؤمن بدعم الجهود المبذولة من جانب المبعوث الدولي مارتن جريفيث"، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع حكومة الشرعية وتم الاتفاق على ضرورة التعامل الإيجابي في هذه المرحلة.

وذكر أنه سبق وحذر المبعوث الأممي لليمن من إطالة أمد الأزمة في اليمن، مؤكدا أنه نصح جريفيث بالبدء من حيث انتهى أسلافه.