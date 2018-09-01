الرئيسية أخبار عربية مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات فى انفجار سيارة مفخخة فى مدينة إعزاز بريف حلب السبت، 01 سبتمبر 2018 11:10 ص انفجار سيارة مفخخة ــ أرشيفية كتب ـ محمد شرقاوى إضافة تعليق أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن مصادر سورية أفادت بمقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز بريف حلب. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. سوريا: المحادثات مع المسؤولين الروس بناءة وركزنا على الشراكة الاستراتيجية واشنطن: سنرد على أى هجوم كيميائى فى سوريا سوريا سكاى نيوز مقتل 3 اشخاص ريف حلب عاجل اخبار عربية السيسى يصدر قرارا بتعيين اللواء محمد عرفان مستشارا للحوكمة والبنية المعلوماتية شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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