مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات فى انفجار سيارة مفخخة فى مدينة إعزاز بريف حلب

كتب ـ محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن مصادر سورية أفادت بمقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز بريف حلب.