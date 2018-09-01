مقتل 20 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى على صعدة باليمن

عدن أ ش أ

لقى 20 مسلحا من ميليشيات الحوثى مصرعهم فى قصف مدفعى للتحالف العربى بمديرية كتاف والبقع فى صعدة باليمن، ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية الجمعة.

وكان الجيش الوطنى اليمنى قد أعلن فى وقت سابق تحرير مديرية الظاهر بمحافظة صعدة بالكامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثى أسفرت عن وقوع العديد من القتلى فى صفوف الميليشيات.

يأتى هذا فى وقت لقى فيه عدد من قيادات مليشيات الحوثى مصرعهم، خلال معارك عنيفة خاضها الجيش الوطنى اليمنى مع الميليشيات المدعومة من إيران، خلال اليومين السابقين، فى جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء.