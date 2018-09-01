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معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:18 م
معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما هلال - أرشيفية
كتب محمد محسوب
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قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الحسابات التى أجراها المعهد كشفت أن شهر ذى الحجة سيبلغ طوله 30 يوما، حيث ستكون نهايته يوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر الجارى، وبذلك تكون غرة شهر محرم وأول أيام العام الهجرى الجديد يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر الجارى.

وأضاف تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هلال شهر محرم سيولد بعد حدوث الاقتران فى تمام الثامنة ودقيقة واحدة بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى الحجة الموافق 9 أغسطس الجارى.

وأشار إلى أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدا داكار ونواكشوط ومراكش وفاس والجزائر.

وأوضح، أنه يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم "يوم الرؤية" فى الغالبية العظمى للبلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم.

وتابع إن طول العام الهجرى الجديد سيبلغ طوله 354 يوما، حيث ستكون نهاته يوم الجمعة الموافق 3 أغسطس 2018.

 

 


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