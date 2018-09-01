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مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات قادمة من السعودية على متنها حجاج فلسطين

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:03 ص
مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات قادمة من السعودية على متنها حجاج فلسطين حجاج بيت الله-أرشيفية
كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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يستقبل مطار القاهرة الدولى، بعد قليل، 3 رحلات جوية قادمة من المملكة العربية السعودية، على متنها حجاج فلسطين، قادمين من الأراضى الحجازية المقدسة، بعد أداء مناسك الحج، حيث سيتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص.
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أنه من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم ثلاث رحلات تحمل ارقام 3280 و 3285 و 3283 والقادمين من مطارى جدة والمدنية المنورة، لنقلهم الى القاهرة تمهيدا لنقلهم الى معبر رفح البرى، لافتة إلى أنه من المقرر أن تسير الشركة 4 رحلات أخرى بمعدل 3 رحلات غد الأحد والإثنين ورحلة واحدة فقط يوم الثلاثاء القادم لنقل أكثر من 6000 ألاف حاج فلسطينى.
 
يأتي ذلك فيما وجه وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى بتقديم كافة الخدمات المقررة والتسهيلات لإنهاء إجراءات وصول حجاج قطاع غزة بعد أدائهم لمناسك الحج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن سكان قطاع غزة. 
 
ووجه الوزير بفتح صالة 4 والمخصصة لوصول الطيران الخاص للعمل على سرعة إنهاء وصول حجاج القطاع من الأراضى المقدسة دون الاضطرار إلى دخول الصالة الموسمية، كما وجه جميع الإدارات العاملة بالمطار بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات فى حضور مندوب السفارة.
 
وشدد وزير الطيران على مسئولى المطار والإدارات العاملة به بالدفع بفرق إضافية من رجال الجوازات و الجمارك والحجر الصحى وأخصائيى العلاقات العامة بشركتى الميناء و «مصر للطيران» لتقديم كافة الخدمات المقررة مراعاة للبعد الإنسانى، وخاصة لكبار السن، والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
 

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