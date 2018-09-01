مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

كتب أحمد حسن

تكليف شركات المقاولات المنفذة لحى جاردن سيتى الجديدة بالانتهاء من عمارة فى كل منطقة كنموذج مع بداية العام الجديد



تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ المرافق، والأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد اجتماعا مع رؤساء شركات المقاولات المنفذة للمشروعات المختلفة، لدفع وتيرة الأعمال.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تبلغ مساحة الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، ألف فدان تقريباً، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات (328 فيلا)، وعمارات سكنية (699 عمارة – 19992 وحدة)، وتاون هاوس (157 مبنى – 624 وحدة)، ومناطق سكنية تجارية (64 عمارة – 1536 وحدة سكنية – 584 وحدة تجارية)، ليصل إجمالي الوحدات السكنية بالحى إلى 22480 وحدة، بجانب مبانى الخدمات المختلفة.

وتابع مدبولى خطة تسليم وحدات الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، مع رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد عبدالمقصود، خلال تفقده الوحدات، حيث أكد أنه من المقرر تسليم 7048 وحدة سكنية (241 عمارة) بالمجاورتين الأولى والثامنة فى 12/2018، و10376 وحدة سكنية (366 عمارة) بالمجاورات (2 – 6 – 7)، فى 6/2019، و2568 وحدة سكنية (92 عمارة) بالمجاورة الثالثة، فى 12/2019، موضحاً أنه بالنسبة للمجاورتين الرابعة والخامسة "فيلات" ويضمان 952 وحدة سكنية (485 مبنى)، فتم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل، من المقرر تسليم المرحلة الأولى فى 12/2018، والمرحلة الأخيرة فى 12/2019.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ أعمال الإسكان بالحى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الجسات، وجارٍ العمل بجسات منطقة الأبراج، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر لكامل المشروع، وبدأت شركة كونكريت بلاس فى صب الخرسانات العادية لـ5 فيلات.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى شركات المقاولات المنفذة لحى جاردن سيتى الجديدة، بالانتهاء من عمارة فى كل منطقة، كنموذج، مع بداية العام الجديد.

وأوضح أن الحى السكنى "R5" الذى بدأ تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت مسمى "جاردن سيتى الجديدة"، يقع على مساحة حوالي ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الطراز المعماري الذى يتم اتباعه فى تنفيذ هذا الحى، هو الطراز الفرنسي القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، مضيفاً أنه سيتم توفير جميع الخدمات بالحى (الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها).

وأشار إلى أن الحى يضم أيضاً منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالي ٢٠٠٠ وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعمال توصيل المرافق بالمرحلة الأولى بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث أشار إلى أن هناك 3 مصادر لتغذية العاصمة الإدارية بالمياه، وهى (الخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية - خط مياه العاشر من رمضان - خط مياه القاهرة الجديدة)

وتفقد مدبولى أعمال شبكات المرافق بالمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، حيث أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإارية الجديدة أن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة الوزارات بمساحة 550 فداناً، وأعمال المرافق بطريق محمد بن زايد الجنوبى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018، كما تنفذ الشركة أعمال البنية الأساسية للمنطقة الاستثمارية بمساحة 1700 فدان، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2019، وتتولى الشركة القابضة للتشييد والبناء تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة الوزارات بمساحة 1130 فداناً، وشبكة مياه منطقة الرئاسة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2019، وتتولى شركة كونكورد تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمجاورتين (6-8) بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"، والبنية الأساسية لطريق التسعين الشمالى، ومشروع الأنفاق والعدايات، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2019، والبنية الأساسية لطريق محمد بن زايد الشمالى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 6/2019، وأعمال البنية الأساسية شرق الإقليمى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 6/2019، وخط المياه قطر 900-1400 من خزان الإقليمى حتى المنطقة الاستثمارية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018.

وقال عبدالمقصود: يتولى اتحاد شركتى اوراسكوم وأبناء حسن علام، تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالمجاورتين (1-5) بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"، وخط الصرف الرئيسى بطريق جنوب المستقبل، وأعمال البنية الأساسية لمنطقة الأكاديمية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018، وتتولى شركة بتروجيت تنفيذ البنية الأساسية لطريق التسعين الجنوبى، ومشروع الأنفاق بالتسعين الجنوبى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2019، وخزان مياه الشرب بسعة 125 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 6/2019، وتتولى شركة محمد عبدالوهاب، تنفيذ أعمال البنية الأساسية لطرق 8 و35 وشمال الأحياء وبجوار السفارات، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2019، وتتولى شركة أبناء حسن علام، تنفيذ خط الصرف الرئيسى والمؤقت حتى مدينة بدر، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 12/2018، وأنفاق خدمات منطقة الوزارات، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2019.



