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"مصر للطيران" تعلن إقلاع رحلة برلين خلال دقائق للقاهرة بعد إصلاح العطل

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:11 م
"مصر للطيران" تعلن إقلاع رحلة برلين خلال دقائق للقاهرة بعد إصلاح العطل طائرة مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى
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صرح مصدر مسئول بـ"مصر للطيران" بأنه أثناء إنهاء إجراءات رحلة الشركة رقم 732 من طراز البوينج B737-800 القادمة من برلين إلى القاهرة مساء أمس الجمعة حدث عطل فنى مفاجئ للطائرة قبل الإقلاع واستغرق وقتًا لإصلاحه.

 

وبناء عليه وحرصا على سلامة الركاب ومن منطلق اتباع الشركة لكافة إجراءات السلامة الجوية قامت بتسكين الركاب بأحد الفنادق القريبة من مطار برلين، لحين إصلاح العطل الفنى، والذى كان من المخطط الانتهاء منه وإقلاع الرحلة الساعة الخامسة عصر اليوم، ولكن استغرق إصلاح العطل وقتا أطول واستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

 

هذا وسوف تقلع الرحلة خلال دقائق فى طريقها لمطار القاهرة بعد إصلاح العطل وتعتذر "مصر للطيران" لركاب الرحلة عن تأخير موعد الإقلاع بسبب هذا العطل المفاجئ.

 


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