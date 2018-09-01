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مصر للطيران تسير اليوم وغدا 44 رحلة لنقل 9500 حاج من الأراضى المقدسة

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:28 ص
مصر للطيران تسير اليوم وغدا 44 رحلة لنقل 9500 حاج من الأراضى المقدسة حجاج
كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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تواصل الشركة الوطنية مصرللطيران، تكثيف جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة، حيث تسير غدا الأحد 21 رحلة جوية لنقل 4700 حاج، بواقع 11رحلة من مطار المدينة المنورة جميعهم إلى مطار القاهرة لنقل 2850 حاجا بينهم رحلتين لنقل 565 حاجا فلسطينيا، وكذلك  2285 حاجا من حجاج القرعة والتضامن.
 
 كما تسير 10رحلات من جدة بمعدل 9 رحلات إلى القاهرة ورحلة إلى برج العرب، بينهم رحلتين إلى باماكو، لنقل حجاج دولة مالى بإجمالى 1850 حاجا من حجاج القرعة.
 
 جدير بالذكر، أن مصر للطيران تسير اليوم السبت، إجمالى 23 رحلة جوية لنقل 4800، حاجا، بمعدل 11 رحلة من مطار جدة 10 رحلات إلى القاهرة، ورحلة واحدة لمطار برج العرب، لنقل 1750حاجا من حجاج التضامن والقرعة، وحجاج سياحة وترانزيت وعمل وأفراد، كما تسير 12 رحلة من المدينة المنورة، جميعهم إلى مطار القاهرة من بينهم 3 رحلات لنقل 890 حاجا فلسطينيا، و2160 حاجا من حجاج القرعة وحجاج سياحة وترانزيت وعمل. 
 
 
 

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