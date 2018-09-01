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مصر تعرب عن قلقها على أوضاع اللاجئين عقب قرار أمريكا بوقف تمويل الأونروا

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:07 م
مصر تعرب عن قلقها على أوضاع اللاجئين عقب قرار أمريكا بوقف تمويل الأونروا الاونروا
كتب أحمد جمعة
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رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن موقف مصر تجاه القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والتي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، لاسيما مع تزايد التضييق على وكالة الأونروا وعدم تمكينها من الاضطلاع بدورها الهام في رعاية الشئون الحياتية والضرورية للاجئين.

 

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن القرار الامريكي الأخير جاء في توقيت حرج، تتضافر فيه الجهود الدولية من أجل الحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة، مؤكدا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص. 

 

وأضاف بأن مصر حريصة كل الحرص على التواصل مع كافة الأطراف الدولية خلال الفترة المقبلة لدعم الأونروا، واتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة كأحد ركائز الاستقرار لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على استمرار ولايتها وهياكلها القائمة.

 

 


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