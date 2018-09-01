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السبت، 01 سبتمبر 2018 06:51 ص
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مصرع 3 أشخاص فى انفجار مصنع للمتفجرات فى روسيا

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:00 ص
مصرع 3 أشخاص فى انفجار مصنع للمتفجرات فى روسيا انفجار _ صورة أرشيفية
موسكو (رويترز)
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قال مسؤولون محليون، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 4 فى انفجار، وقع الجمعة فى مصنع للمتفجرات فى مدينة دزيرجينسك الروسية التى تقع على بعد 400 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وقال الفرع المحلى من لجنة التحقيق الاتحادية الروسية فى بيان على موقعه على الإنترنت إن تحقيقا يجرى لمعرفة سبب الانفجار فى المصنع التابع لشركة سفيردلوف الحكومية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل ليبديف القائم بأعمال مدير الشركة قوله إن الانفجار نجم عن حادث وقع فيما كان العمال يدمرون ألغاما قديمة مضادة للدبابات لصالح وزارة الدفاع.

وأضاف أن خمسة أشخاص ما زالوا مفقودين عقب الانفجار، وفى واقعة منفصلة يوم الجمعة قتل عاملان فى انفجار فى مصنع كوزنتسوف بمنطقة سامارا. وينتج المصنع محركات صواريخ وطائرات لصالح شركة روستك الحكومية العملاقة لصناعة الأسلحة، وقال محققون إن الحادثة وقعت لدى تنظيف خزان للأكسجين.


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مصرع 3 أشخاص

انفجار مصنع

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